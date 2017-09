Le foto vincitrici del Mammal photographer of the year 2014

Il primo premio del Mammal photographer of the year 2014 è andato Stuart Scott che è riuscito a fotografare una lepre marrone. I giudici lo hanno premiato perché lo hanno percepito come uno scatto simbolo della necessità di conservare la specie nel Regno Unito: “Vedere queste belle creature è sempre qualcosa di speciale. Il momento è stato catturato perfettamente”.