Mappe 3D delle foreste per combattere il riscaldamento globale

Le foreste tropicali, grazie alla capacità di immagazzinare carbonio, rappresentano un alleato insostituibile nella lotta al cambiamento climatico. Negli anni gli scienziati hanno utilizzato una combinazione di dati satellitari e di dati raccolti sul campo per compilare mappe dello stoccaggio del carbonio delle foreste. Stime precise sono fondamentali per comprendere la quantità di carbonio rilasciata nell'atmosfera a causa della deforestazione e dello sfruttamento del suolo. Oggi è possibile realizzare ricostruzioni precise, a costi ridotti e senza andare in giro per la giungla, grazie alla realizzazione di mappe tridimensionali. Il progetto prevede l’utilizzo di una flotta di aerei per il telerilevamento, equipaggiati di sensori LiDAR (Light Detection and Ranging). Si tratta di una tecnica di rilevamento aereo che permette di determinare le coordinate spaziali e la quota dei punti a terra in base al tempo di ritorno di un impulso laser, fornendo una maglia di dati topografici di grande densità ed alta precisione in tempi molto ridotti. L’elaborazione dei dati raccolti consente la formazione dei modelli digitali del terreno e della superficie.