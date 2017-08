Tutti in piazza contro il bracconaggio

Nei primi nove mesi del 2013 (gennaio-settembre) i bracconieri hanno ucciso 704 rinoceronti per il corno, in Sudafrica. Il dato è stato diffuso dal ministero dell'Ambiente del paese africano e ha subito fatto il giro del mondo. Il record negativo precedente apparteneva al 2012 quando furono uccisi 668 rinoceronti. La preoccupazione maggiore, va da sé, riguarda il fatto che mancano ancora tre mesi prima della fine dell'anno e questo numero è inevitabilmente destinato ad aumentare. Di questo passo, secondo la relazione del ministero, si potrebbe addirittura sfondare quota mille nel 2014 e portare all'estinzione l'intera specie nel giro di un decennio. Secondo le ultime stime, il Sudafrica ospita 22mila esemplari. Anche gli elefanti sono a rischio Un altro animale a rischio estinzione per lo stesso motivo, la domanda di avorio, è l'elefante. Secondo la campagna iWorry, lanciata nel 2012 dalla fondazione David Sheldrick wildlife trust (Dswt), un elefante africano viene ucciso ogni 15 minuti per le zanne. Un ritmo che ha portato la popolazione a passare da diversi milioni agli attuali 472mila esemplari. Di questo passo la specie potrebbe sparire nel 2025. L'ong Elephant action league ha diffuso i risultati di un'inchiesta durata otto anni che svelano come buona parte dei finanziamenti del gruppo terrorista Al Shabaab, responsabile dell'attacco al centro commerciale Westgate di Nairobi (Kenya), proviene proprio dal commercio illegale dell'avorio che ogni anno frutta 17 miliardi di dollari. La marcia contro il bracconaggio a Roma Per sensibilizzare l'opinione pubblica e spingere i governi a fare qualcosa per fermare uno dei crimini più gravi al mondo, quelli di iWorry hanno indetto per venerdì 4 ottobre, in 15 città, una marcia internazionale in difesa degli elefanti. La manifestazione si terrà a Bangkok, Arusha, Buenos Aires, Città del Capo, Edimburgo, Londra, Los Angeles, Melbourne, Monaco, Nairobi, New York, Wellington, Toronto, Washington. Per noi l'appuntamento è in piazza del Pantheon a Roma alle ore 14:00