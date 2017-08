Marcia degli scalzi. Da Venezia la mobilitazione per i rifugiati

Arriverà sul red carpet della Mostra Internazionale del cinema di Venezia la “Marcia delle donne de degli uomini scalzi”, organizzata per dimostrare la propria solidarietà ai rifugiati e per dare un segnale contro discriminazione e razzismo. "È arrivato il momento di decidere da che parte stare. È vero che non ci sono soluzioni semplici e che ogni cosa in questo mondo è sempre più complessa. Ma per affrontare i cambiamenti epocali della storia è necessario avere una posizione, sapere quali sono le priorità per poter prendere delle scelte”, si legge sul sito ufficiale dell'iniziativa.

Un'immagine dal Lido di Venezia. © Corriere del Veneto