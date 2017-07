Marcia per il clima. Le immagini dei 15mila a Roma

Sono stati più di 15 mila i partecipanti alla Marcia per il clima tenutasi a Roma lo scorso 29 novembre. Società civile, rappresentanti delle istituzioni, più di 150 associazioni. Tutti uniti per portare lo stesso messaggio: la speranza per un accordo vincolante per tagliare le emissioni e contenere l'aumento delle temperature medie globali entro i 2 gradi centigradi.