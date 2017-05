People’s climate march, in migliaia in marcia per il clima e contro le politiche di Trump

Ambientalisti e attivisti provenienti da tutti gli Stati Uniti hanno preso parte alla People's climate change march, la marcia per il clima organizzata il 29 aprile a Washington e in altre città statunitensi. La scorsa settimana la capitale aveva già ospitato la marcia per la scienza in occasione dell’Earth day, ma secondo gli organizzatori le motivazioni della manifestazione per il clima sono dichiaratamente più politiche: l’obiettivo è protestare contro decisioni specifiche prese in ambito ambientale dall’amministrazione di Donald Trump. Simbolicamente, infatti, la manifestazione è coincisa con il centesimo giorno della presidenza Trump, momento in cui tradizionalmente il capo di stato statunitense è chiamato a fare un resoconto del suo operato nella prima parte del mandato.

Cosa ha fatto Trump in 100 giorni

To change everything, it takes everyone! TODAY, we march for climate, jobs and justice! RT if you plan to join us! https://t.co/U4G57WdcpV pic.twitter.com/zF3oC2y5sJ — Peoples Climate (@Peoples_Climate) 29 aprile 2017

These are the national monuments being reviewed under the Trump administration: https://t.co/VplMN2HmuG pic.twitter.com/QYMXWLSkhe — Los Angeles Times (@latimes) 27 aprile 2017

Una chiamata alla resistenza, #climatemarch