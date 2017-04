Marco Cappato. Il biotestamento è un bel passo, ma l’obiettivo è l’eutanasia legale

Poche settimane fa Marco Cappato ha accompagnato fisicamente Fabiano Antoniani, anche noto come Dj Fabo nella coraggiosa e sofferta scelta di ricorrere all’eutanasia in Svizzera. In questi giorni, proprio sulla spinta emotiva della morte scelta dal giovane rimasto cieco e paralizzato, anche il parlamento italiano discute una legge sul fine vita, e il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni dice la sua su questo testo e sulla necessità di lasciare al paziente libera scelta, attraverso il testamento biologico. Fino alla fine.

Sei favorevole al #testamentobiologico che stabilisce le cure che una persona accetterebbe in caso di incapacità di esprimere il consenso? — LifeGate (@lifegate) 15 marzo 2017

