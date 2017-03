Chi era Marco Pannella, 86 anni di lotta per i diritti che hanno scritto la storia d’Italia

“Il crimine più grave è stare con le mani in mano”. Questa frase pronunciata da Marco Pannella è forse tra quelle che meglio lo rappresentano. Pannella, infatti, è stato uno dei politici e attivisti italiani più famosi del Ventesimo secolo, protagonista della storia d’Italia fin dagli anni Cinquanta. È morto il 19 maggio in una clinica di Roma, dove era ricoverato dalla notte precedente. Pannella ha lottato per anni contro due tumori che non l’avevano fermato dal portare avanti le sue lotte politiche e per i diritti civili attraverso forme di protesta non violenta quali gli scioperi della fame e della sete. Dal divorzio all’obiezione di coscienza al servizio militare, passando per l’aborto e la legalizzazione delle droghe leggere.

Gli inizi della vita politica di Marco Pannella

Il primo digiuno gandhiano per la primavera di Praga

La battaglia per il divorzio

Aborto e droghe leggere

Le sette vite in parlamento