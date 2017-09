Marco Roveda risponde a Umberto Veronesi sul nucleare

Non capisco perché continuamente si diffondano informazioni errate quando si parla di nucleare. Umberto Veronesi crede probabilmente che le persone non abbiano alcuna cultura né consapevolezza di ciò che è bene o male per loro. Per lui e solo per lui quindi sarebbe bene chiarire che il nucleare non è la fonte di energia meno tossica per l'uomo. Anzi. È bene chiarire e sottolineare al dottor Veronesi che esistono numerose fonti di energia rinnovabili decisamente meno tossiche per l'uomo (e per l'ambiente): pensiamo al solare, all'eolico, all'idrico, solo per citare le più diffuse. Ma davvero i cosiddetti "benpensanti" hanno una considerazione tanto bassa della gente? Perché questo boicottaggio subdolo nei confronti di ciò che in energia offre l'alternativa? Mi chiedo anche come sia possibile che un uomo che ha dedicato la vita a combattere il cancro possa fare affermazioni di questo tipo sul nucleare, i cui effetti sulla salute dell'uomo sono noti anche ai bambini. Sono rimasto spiacevolmente colpito nel vedere che ancora oggi si gioca sul piano lessicale per convincere le persone a sostenere una causa piuttosto che l'altra. È giunto il momento di prestare più attenzione ai termini che vengono utilizzati quando si parla di nucleare e giocare la partita tra "pro" e "contro" su un piano più trasparente e chiaro. Pertanto, da antinuclearista convinto, qualora ci fossero ancora dubbi a riguardo, mi sento in dovere di chiarire (come se ce ne fosse bisogno) che il nucleare è, per natura, tossico. Eventualmente si può dire, come ha fatto il professore nella sua lettera, che il rischio di incidenti collegato al suo utilizzo è basso, ma non possiamo certo definire il nucleare come fonte di energia "meno tossica". E riguardo agli incidenti, dovremmo stare attenti a basarci su statistiche e probabilità, perché in gioco c'è il futuro del pianeta e dell'uomo. La recente disastrosa vicenda della BP dev'essere un monito importante sul fatto che anche un singolo incidente possa arrecare danni incalcolabili. Da una vita vengo considerato un eretico. Bene, oggi leggendo la lettera di Veronesi, lo sono ancora di più.