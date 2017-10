Fin dove può arrivare la marea?

Dopo aver viaggiato per chilometri su strade polverose, a bordo di una roulotte, alla ricerca di vecchie spiagge nell'entroterra del Sudafrica, Paul Hearty è rimasto folgorato da un oggetto bianco ai bordi dello sterrato: un fossile di conchiglia. Secondo le strumentazioni satellitari si trovava a più di undici chilometri dalla costa e a circa venti metri sul livello del mare. Una scoperta utile a stabilire fino a che punto potrebbe salire il livello degli oceani a fronte di un aumento della temperatura di due, tre gradi Celsius, come previsto dalla maggioranza dei climatologi e dovuto a un incremento delle emissioni di CO2 causate dalle attività dell'uomo. Alla ricerca delle prove Paul fa parte del gruppo di geologi, guidati da Maureen Raymo della Columbia University, negli Stati Uniti, che sta conducendo una ricerca finanziata dalla National science foundation, un'agenzia governativa per la ricerca scientifica e ingegneristica. Il progetto ha portato il team a lavorare in diversi contesti, paesi e continenti: Sudafrica, Australia, Stati Uniti orientali. Justin Gillis, un reporter del New York Times specializzato nella questione climatica, ha raccontato in un articolo intitolato How high could the tide go? (Quanto può arrivare in alto la marea?) come si svolge una spedizione tipica. Una delle cose più difficili per la comunità scientifica è far capire all'opinione pubblica e ai governi che è fondamentale agire adesso per salvaguardare le generazioni future. Questa ricerca potrebbe aiutarla nell'intento perché non si limita a fare previsioni, ma ha l'obiettivo di mettere insieme una serie di prove che dimostrano che quanto previsto si è già verificato in passato. Chi è il paleoclimatologo La Terra ha conosciuto diversi periodi caldi nella sua storia, tutti dovuti a fenomeni naturali, che hanno portato a cambiamenti climatici importanti come lo scioglimento di lastre di ghiaccio ai poli e l'innalzamento del livello dei mari. Questo è uno degli argomenti a cui gli scettici fanno più spesso riferimento, ma gli scienziati, al contrario, pensano che il riscaldamento globale causato dall'uomo possa sortire gli stessi effetti. Secondo Richard Alley, uno dei climatologi di punta della Pennsylvania State University "è assolutamente inequivocabile che la natura sia cambiata in passato, ma sembra che ora si stia andando incontro a qualcosa di più grande e più veloce di quanto la natura abbia mai esperito finora". I paleoclimatologi, gli scienziati che studiano la storia del clima, orientano le loro ricerche sulle variazioni dell'orbita terrestre che hanno causato un raffreddamento o un riscaldamento dell'atmosfera che, a loro volta, hanno portato a un innalzamento o a un calo del livello dei mari. L'anidride carbonica (CO2), il principale gas ad effetto serra, gioca un ruolo cruciale in tutto questo perché quando i cambiamenti dell'orbita hanno causato un clima più freddo, una grande quantità di CO2 è stata assorbita dagli oceani riducendo ulteriormente l'effetto serra, e quindi la temperatura. Al contrario, un aumento del calore ha portato a un rilascio della CO2 da parte degli oceani accelerando, ad esempio, la fine di un'era glaciale. La soglia dei 400 ppm La CO2 quindi risulta essere l'elemento principale nella variazione del clima sulla Terra. L'ultima volta che la sua concentrazione in atmosfera ha raggiunto un livello simile a quello previsto per i prossimi decenni risale al Pliocene, da tre a cinque milioni di anni fa, quando toccò le 400 parti per milione (ppm). In quel periodo, secondo il gruppo guidato da Raymo, le spiagge in Australia e negli Stati Uniti orientali si trovavano a un'altezza compresa tra i 10 e i 90 metri sul livello del mare. Nel Nord America l'acqua sommergeva circa 140 chilometri di coste verso l'entroterra. Ovviamente una piccola parte di questa differenza è dovuta al fatto che le terre emerse si sono spostate nel corso degli ultimi tre milioni di anni. Un aspetto da non sottovalutare anche per il futuro. Il punto più alto La speranza di Raymo e della sua squadra è quella di arrivare a scoprire ciò che loro definiscono "pliomax", ovvero il punto più alto mai raggiunto dal livello dei mari. Se la ricerca avrà successo, potrebbe dare agli scienziati un dato reale sulla previsione peggiore possibile, cioè nel caso in cui la temperatura dovesse salire oltre le ipotesi già a partire da questo secolo. Ma lo studio lascia senza risposta un'altra questione: quanto velocemente potrebbe accadere tutto questo? Oggi i climatologi sono concordi nel ritenere che il livello dei mari possa salire di uno, due metri nel giro di ottant'anni costringendo all'evacuazione milioni di persone che vivono sulle coste. Ma questo fenomeno continuerà anche nel prossimo secolo e in quelli a venire. La speranza è che avvenga lentamente così da dare la possibilità all'uomo di avere il tempo di adattarsi e di sviluppare nuove tecnologie che non producano CO2. "L'unica certezza - conclude Raymo - è che il clima ha dimostrato di essere più sensibile di quanto pensassimo".