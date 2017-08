Marina Silva de Souza, la speranza per l’Amazzonia

Dal 27 ottobre di quest'anno, per la prima volta dopo il golpe militare del '64, il Brasile ha un governo di sinistra. E un'eredità che pesa come un macigno: una popolazione sostanzialmente analfabeta, una riforma agraria mai attuata con il 40 per cento della superficie agricola in mano di pochi latifondisti. Un quadro economico a dir poco disastroso, un debito estero di oltre 230 miliardi di dollari, un elevato tasso di disoccupazione e una povertà dilagante, forme perverse di distribuzione dei redditi con indici altissimi di corruzione istituzionalizzata. Come se ciò non bastasse a rendere il suo mandato ancora più difficile e impegnativo, il nuovo presidente Ignacio da Silva, detto Lula, dovrà vedersela con una lunga lista di emergenze ambientali. E dovrà soprattutto impegnarsi per assicurare un futuro possibile all'Amazzonia, il più grande ecosistema vivente. Per questo non ha avuto dubbi sulla scelta di Marina Silva de Souza a ministro dell'ambiente, un nome famoso in Brasile e fuori dei confini nazionali, un simbolo della battaglia sociale e ambientale per l'Amazzonia. Già senatrice nel Partido dos Trabalhadores (Pt) e leader del movimento per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, Marina Silva de Souza non ha mai nascosto le preoccupazioni strettamente ambientali del suo paese. E'figlia di raccoglitori di caucciù ed era legata da un'amicizia profonda con Chico Mendez, leader del movimento dei seringueiros ucciso nel 1988, con il quale ha condiviso l'impegno per la giustizia e storie di lotta e di riscatto. Nel 1999 è riuscita a convincere e a fare approvare dal presidente neoliberista uscente Fernando Cardoso il programma Amazonia Solidale. Era un progetto per lo stanziamento di 9 milioni di dollari (erogati però solo in minima parte) da destinare ai seringueiros, per raggiungere alcuni obiettivi essenziali, dall'insediamento di migliaia di famiglie a progetti di coltivazioni agricole, dalla formazione all'assistenza sanitaria, scolastica e sociale. Per Marina Silva lo sfruttamento selvaggio della foresta amazzonica rappresenta una priorità nel programma del nuovo esecutivo, considerato che il polmone verde del pianeta rischia di perdere nel prossimo ventennio oltre 250.000 chilometri quadrati. Questo anche a causa del progetto "Avanca Brasil", il controverso piano di investimenti in infrastrutture e impianti produttivi nel cuore dell'Amazzonia, promosso due anni fa da Cardoso. Una sfida quindi quella di Marina Silva che già si profila dura e difficile: l'attuazione della riforma agraria e di nuovi modelli di sviluppo ecologicamente sostenibili per l'Amazzonia, che siano nel rispetto delle comunità tradizionali (indigene, fluviali, agricole, estrattiviste), partendo da un progetto di mappatura dell'Amazzonia e dalla riformulazione del piano "Avanca Brasil". Prima che sia troppo tardi. Maurizio Torretti