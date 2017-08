Marocco, verso la Cop 22 di Marrakech in un clima incandescente

Rischia di aprirsi in un clima incandescente, in Marocco, la 22esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop 22, in programma a Marrakech dal 7 al 18 novembre. Da giorni, migliaia di cittadini protestano in diverse città del paese in seguito alla morte violenta e dalle dinamiche poco chiare, di un pescivendolo nella città settentrionale di Hoceima.

Siamo tutti Mouchine Fikri!

https://t.co/ijGjQCMnka Morocco's Al-Hoceima protests reflect 'a heavy legacy' — Mike Treen (@miketreen) 4 novembre 2016

Una bomba sociale pronta ad esplodere

Mobilitazioni in vista della Cop22

This is what Al-Hoceima #Morocco, looked like last night #طحن_مو pic.twitter.com/oT7XiL4RPQ — Nadir Bouhmouch نادر (@Boutswir) 1 novembre 2016

Il Marocco alla prova delle rivolte