Medici senza frontiere ha sospeso temporaneamente le attività di salvataggio della Prudence nel Mediterraneo

Dopo la decisione di non firmare il codice di condotta etico per le organizzazioni non governative e dopo l’annuncio della Libia dell’istituzione di una zona di ricerca e di soccorso (Sar) che limita l’accesso alle navi umanitarie nelle acque internazionali al largo delle coste del paese nordafricano, Medici senza frontiere (Msf), l’ong che aiuta le persone dove ce n’è più bisogno, fornendo assistenza medica e già premio Nobel per la Pace nel 1999, ha annunciato la sospensione temporanea delle attività di ricerca e soccorso nel mar Mediterraneo. Questo significa che la nave di Msf, la Prudence, resterà ferma, ma i medici continueranno a supportare le attività di soccorso a bordo di altre navi, quali la Aquarius gestita da Sos Méditerranée, una ong italo-franco-tedesca che ha firmato il codice di condotta etico dopo una lunga negoziazione, insieme a Msf.

Le dichiarazioni di De Filippi di Msf Italia

Quali sicurezze chiede Medici senza frontiere per tornare in mare