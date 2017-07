Meno cani abbandonati nell’estate 2014

Quando inizia l'autunno, l'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) pubblica sempre il suo bollettino di guerra: migliaia di cani, nei mesi estivi, vengono abbandonati per le nostre strade da persone che decidono di non volersene più occupare. Quest'anno, però, il bollettino sembra leggermente meno tragico del solito: secondo l'Aidaa, infatti, i cani abbandonati sono stati meno rispetto al 2013. Grazie ai cittadini che hanno avuto l'accortezza di segnalare animali randagi o abbandonati, l'associazione ha ricevuto dall'11 luglio al 18 settembre 4.858 segnalazioni, il 15,7 per cento in meno rispetto allo scorso anno (quando sono state 5.767).

Foto ©www.naturedogshelter.com