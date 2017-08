Voli pi

Le emissioni dell'aviazione stanno crescendo troppo rapidamente rispetto a quelle degli altri mezzi di trasporto e se non si decide di fare qualcosa ora, entro il 2020 le emissioni provenienti dal settore aeroportuale cresceranno del 75 per cento rispetto ai livelli registrati nel 2005 e addirittura di una percentuale compresa tra il 300 e il 600 per cento entro il 2050.



E' quanto è emerso dall'intervento tenuto alla Harvard Kennedy School di Cambridge (USA) dal Commissario europeo per il clima, Connie Hedegaard - già presidente della quindicesima Conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite.

Il discorso, chiaro e senza compromessi, ha espresso la visione dell'Unione per quanto riguarda il controllo delle emissioni del settore dell'aviazione civile. Come dichiarato dalla Hedegaard, "sarebbe irresponsabile non fare nulla alla luce di queste previsioni".



Hedegaard, in questo modo, ha voluto lanciare un segnale per colmare il vuoto giuridico presente nel settore che, attualmente, non è subordinato né ai vincoli di riduzione del protocollo di Kyoto, né ad alcun altro vincolo a livello regionale. Per quanto riguarda l'UE, il settore dell'aviazione civile dovrebbe rientrare nel sistema dello scambio di emissioni (Emission Trading Scheme - ETS) a partire dal 2012.



Il Commissario ha lanciato anche la proposta di fissare un target di riduzione a livello mondiale pari al 10 per cento entro il 2020 rispetto alle emissioni del 2005. L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) dovrebbe assumersi la responsabilità per il raggiungimento di tale obiettivo. Decisioni, queste, che dovranno essere discusse durante i negoziati della prossima Conferenza sui cambiamenti climatici di Cancún.

Ancora una volta, l'Unione europea ha assunto la leadership nella lotta ai cambiamenti climatici iniziando ad agire in autonomia. Tutti i voli da e verso paesi facenti parte dell'Unione europea rientreranno nello schema ETS entro il 2012 nella speranza che questo possa spingere anche altri stati, in primis gli USA, ad agire e cambiare il loro atteggiamento ritenuto, finora, "deludente".