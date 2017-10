Michel Viaud, “Sul futuro splende il nostro sole”

Epia (European Photovoltaic Industry Association) è un'organizzazione industriale a livello globale. Oggi rappresenta il 90% dei produttori europei e l'80% di quelli mondiali, rappresenta i loro interessi davanti alle istituzioni europee: è la voce del fotovoltaico in Europa.

Fino a che punto possiamo affidarci al fotovoltaico?

Chiariamo una cosa. Prima di tutto è una tecnologia emergente in termini di mercato, un mercato che 3-4 anni fa non esisteva affatto. Basta pensare agli albori dei telefonini per avere un'idea: il mio primo cellulare nel 1989 era una bazzecola, e mi ricordo che a Parigi potevo usarlo solo in alcune strade, segnalate con dei fiocchi blu e verdi legati intorno ai lampioni pubblici.

Oggi anche nei principali mercati come Germania e Giappone il fotovoltaico produce lo 0,01% dell'elettricità totale. Tra il 2010 e il 2020 puntiamo a raggiungere l'1% della produzione globale di elettricità.

Ma è un mercato che cresce in fretta.

Si parla di un tasso di crescita annuo del 25-40% per i prossimi 15 anni. Secondo alcuni studi, entro il 2030 produrremo il 15-25% dell'elettricità mondiale, il 30-40% entro il 2050 e... il 70% entro il 2100! Entro il 2015 saremo competitivi con il prezzo dell'elettricità al suo apice.

Ad esempio in Italia, Francia, Spagna e in parte dei paesi nordici, la domanda raggiunge l'apice nei pomeriggi d'estate. Il vantaggio del fotovoltaico è che la sua resa massima coincide proprio con il picco della domanda.

Ok, il futuro è roseo, ma il presente?

Oggi siamo troppo cari, non siamo competitivi. Questo è il problema.

E la carenza di silicio?

Anche questo è un problema. Oggi siamo dei produttori in un mercato che avanza con falcate del 40% all'anno, mentre la materia prima scarseggia. Non manca il silicio (che dopo l'ossigeno è il secondo elemento più abbondante sul pianeta e, tra le altre cose, si trova nella sabbia, nell'argilla e nel quarzo, ndr), che è la materia prima grezza, ma quella trattata, cioè il polisilicone. L'industria chimica non ha investito abbastanza negli anni passati.

Ma è un problema che dovrebbe risolversi entro il 2008, quando saranno pronti i nuovi impianti, se non sbaglio?

Sì, mese più mese meno. Sarà un processo graduale. È prevista la costruzione di nuovi impianti, ma in genere passano almeno 1 anno e mezzo, 2 anni, da quando decidi di costruire un impianto a quando cominci a lavorare a pieno regime.

In alternativa c'è sempre la tecnologia thin-film. Quali sono le sue potenzialità? I moduli thin-film sono davvero meno costosi e più facili da installare?

È una tecnologia destinata ad evolversi. Oggi i moduli thin-film rappresentano solo il 5-10% del mercato del fotovoltaico, ma nel 2010 salirà al 20%. Sì, è davvero meno costosa, ma è anche meno efficiente del polisilicone.

Sono due prodotti diversi che corrispondono a diverse esigenze: ciascuno troverà il suo mercato. Se ad esempio vuoi installare dei pannelli sul tetto di casa, allora ti conviene scegliere i classici pannelli solari in polisilicone. Ma se hai un magazzino con un ampio tetto, allora puoi optare per una soluzione più pratica ed economica, anche se meno efficiente.

Ci sono problemi di manutenzione?

Zero. Gli impianti fotovoltaici funzionano per circa 25 anni e non richiedono manutenzione. O meglio: non più di un controllo all'anno, il che è comunque irrisorio. Nel mio ufficio ho un pannello di trent'anni.

Cosa ci riserva il futuro?

Un domani saremo in grado di avere vetri completamente trasparenti che producono energia elettrica. L'anno scorso ho visitato un laboratorio giapponese dove hanno creato il primo vetro completamente trasparente in grado di produrre elettricità, seppur in quantità modesta.

È un problema di costi e di cultura: ci vogliono dieci anni per accettare un nuovo materiale nell'edilizia, un settore tradizionalmente conservatore. C'è bisogno di tempo. Chiunque può installarli sul proprio tetto.

Certo non li puoi mettere sulla cupola del Brunelleschi, ma la gente vuole il fotovoltaico: dovunque si apre il mercato, la richiesta è incredibile. Il solare è un sogno che puoi toccare con mano.

Quale ruolo giocano le istituzioni europee?

Ambiguo. Da una parte ci sostengono, dall'altra no. Il problema è l'obbligo di connetterci alla rete: combattiamo ogni giorno con gli stati membri e le utilities per ottenere l'accesso alla rete elettrica, solo per attaccare la spina del fotovoltaico alla griglia.

Le utilities non accettano un tipo di concorrente decentralizzato: se ci fossero un milione di produttori in Italia, l'Enel dovrebbe rimborsarli tutti, perchè è obbligata per legge a ricomprare ad un prezzo fisso l'elettricità generata da fonti rinnovabili.

In definitiva l'Europa ci aiuta, ma non abbastanza. Del resto chiedere di più fa parte del mio lavoro!



Gianluca Cazzaniga