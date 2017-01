Migranti, un corridoio umanitario Italia-Etiopia per 500 rifugiati

Circa 500 rifugiati dei campi profughi etiopi potranno arrivare in Italia in condizioni di sicurezza ed essere accolti nel nostro paese in maniera legale, dignitosa e organizzata. E’ l’opportunità offerta dal progetto di apertura di un corridoio umanitario tra l’Italia e l’Etiopia, sottoscritto ufficialmente dal ministero dell’Interno, dalla Farnesina, dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) e dalla Comunità di Sant’Egidio. I potenziali beneficiari della protezione internazionale saranno rigorosamente migranti riconosciuti come rifugiati dall’Unhcr, che si trovino in una condizione di vulnerabilità determinata dalla situazione personale, dall’età e dalle condizioni di salute e riconosciuti. Il corridoio si applicherà a un massimo di 500 persone, in massima parte etiopi, eritrei, somali e sud-sudanesi, fuggiti dai loro Paesi per i conflitti in corso e attualmente residenti nei campi profughi allestiti in Etiopia.

Accoglienza e integrazione

Una bella notizia! Una nuova pagina di umanità si apre in Italia con la firma di corridoi umanitari dall'Etiopia https://t.co/ZSZo3FWpaN — Comunità Sant'Egidio (@santegidionews) 12 gennaio 2017

Costi a carico della Chiesa tramite l'8 per mille