Migranti, primo passo della Ue verso una Guardia costiera comunitaria

Non è ancora una vera e propria Guardia costiera europea, ma qualcosa che comincia ad avvicinarvisi: entro l’autunno prossimo l’Unione europea si doterà di una “Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera”, un nuovo sistema di controllo che riunisce e potenzia l'agenzia comunitaria di frontiera Frontex e le autorità nazionali di gestione delle frontiere. Secondo le nuove regole, le autorità nazionali continueranno a occuparsi delle attività giornaliere di gestione, ma di fronte a una situazione critica potranno chiedere l'intervento della nuova agenzia europea, composta di 1500 uomini. Il pensiero va subito agli sbarchi dei migranti, che nelle acque del Mediterraneo sono tornati a costituire una vera emergenza per l’Italia (che sarà il paese che contribuirà con il maggior numero di uomini, 125, oltre ai 170 della Francia) con il ritorno della bella stagione: purtroppo però la nuova agenzia non entrerà in vigore prima del prossimo autunno, per tempi tecnici e perché dopo l’approvazione in via definitiva del Parlamento europeo serve ancora l’ok del Consiglio europeo.

Interventi rapidi in situazioni di crisi

Rimpatri sì, ma con diritti fondamentali garantiti