Milano. Ecco il kit per misurare l’inquinamento atmosferico

È una chiamata per tutti i milanesi. Per partecipare e contribuire a creare una mappa puntuale dell'inquinamento atmosferico. È questa l'ultima iniziativa lanciata da Cittadini per l'Aria onlus, associazione nata per creare una rete a livello nazionale capace di far sentire la propria voce nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle imprese e spingerle a “modificare il loro approccio nei confronti del tema della qualità dell'aria”.

Smog. Milano tra le città più inquinate

Come usare il kit per misurare la qualità dell'aria