A Milano si va al lavoro all’ora che si vuole (solo oggi, giornata del lavoro agile)

Il tempo perso rimanendo in coda nelle sei città italiane più trafficate ha un valore che supera i 5 miliardi di euro l’anno. Oltre allo stress personale e allo smog. Così, il 6 febbraio 2014 il Comune di Milano ha inaugurato una giornata sperimentale, la prima Giornata del lavoro agile, con una formula che prevede l’accordo con le grandi aziende per scaglionare l’entrata al lavoro dei propri dipendenti, in modo da diluire nell’arco di tutta la mattinata l’impatto degli spostamenti sulla congestione stradale. Quest'anno, la giornata del lavoro agile 2016 è il 18 febbraio.

Con il lavoro agile, meno tempo sprecato

Con il lavoro agile, meno traffico

Con il lavoro agile, meno CO2

Con il lavoro agile, più produttività ed efficienza

Lavoro agile e coworking