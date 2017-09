M’illumino di meno 2015. Venerdì la giornata dedicata al risparmio energetico

Il 13 febbraio 2015 si celebra l'11ma Giornata del Risparmio Energetico ideata e realizzata da Caterpillar, noto programma in onda tutti i giorni su Rai Radio2. Dalle 18 alle 19.30 siamo tutti invitati a "spegnere la luce". Un'iniziativa che ha fatto scuola e che ha sensibilizzato durante gli anni i cittadini, le istituzioni, le aziende sul tema dello spreco di energia. Sprechi energetici che solo per quanto riguarda le abitazioni ci costano quasi 100 euro al mese a famiglia. La giornata di quest'anno ha una connotazione particolare, visto che il 2015 è stato dichiarato dall'Onu Anno internazionale della luce. Luce e quindi energia che può e deve essere risparmiata, utilizzata in maniera più efficiente, grazie anche alle tecnologie più innovative, come i Led. “M’illumino di meno culmina nella Giornata del Risparmio Energetico”, scrive Caterpillar in una nota. Che è “dedicata all’ormai consueto simbolico 'silenzio energetico' per attirare l’attenzione sull’efficienza e sul consumo intelligente di energia: in questa data si chiede infatti lo spegnimento dell’illuminazione di monumenti, piazze, vetrine, uffici, aule e private abitazioni”. Il target di quest'anno sono le scuole, le nuove generazione. Più pronte e reattive ai cambiamenti e ad una inversione culturale quanto mai necessaria. Certamente le più creative e originali. “Sarà richiesto di manifestare simbolicamente il proprio amore per il Pianeta- continua la nota - con iniziative speciali in tutti i plessi, per mostrare come l’attenzione all’ambiente debba costituire un fulcro del discorso educativo e dell’attualissima spending review anche nella riqualificazione degli edifici scolastici”.