Gli Stati Uniti hanno sganciato in Afghanistan la bomba convenzionale più potente e devastante mai costruita

Gli Stati Uniti hanno sganciato giovedì alle 19:32 (ora locale) in Afghanistan, per la prima volta, la bomba convenzionale (non nucleare) più potente e devastante mai costruita. L’obiettivo sarebbe stato, secondo il dipartimento della Difesa di Washington, “un sistema di tunnel e grotte” usato dai terroristi dello Stato Islamico così da impedire loro di muoversi liberamente. Ma già si stanno contando gli effetti collaterali visto che la bomba è in grado di polverizzare ogni cosa si trovi all’interno del suo raggio di devastazione lungo chilometri. Il segretario Sean Spicer non ha voluto precisare se sia stato direttamente il presidente Donald Trump a ordinare l’attacco.