La mongolfiera che misura lo smog di Parigi

In Francia la misurano così, la qualità dell'aria. La nuova mongolfiera, o meglio l'Osservatorio atmosferico, realizzato dalla collaborazione tra Aérophile - azienda famosa nella produzione di palloni aerostatici - la Air Parif, associazione per il monitoraggio della qualità dell'aria di Parigi, e il gruppo Generali, è in grado di monitorare 24 ore su 24 i livelli dell'inquinamento della capitale parigina. Il pallone è un vero e proprio concentrato di tecnologia, niente a che vedere con le mongolfiere di un tempo, anche se il principio aerostatico rimane lo stesso. Equipaggiato con il Loac (Light Optimal Aerosol Counter), strumento sviluppato dal Centro nazionale di ricerca scientifica francese (Cnrs), la mongolfiera capta e misura gli inquinanti presenti nell'aria e cambia colore in base al livello di ossidi di azoto, di particelle fini e ultrafini e di ozono: si va dal rosso - per indicare una qualità dell'aria pessima - al verde brillante - che sta a significare aria pura, "di montagna". La colorazione del pallone cambia grazie a 6.400 led applicati sulla superficie del pallone e alimentati da un tessuto fotovoltaico con cui il pallone è stato realizzato. Inoltre i 1.500 metri quadrati di superficie del pallone sono ricoperti di diossido di titanio, pigmento utilizzato anche per le vernici fotocatalitiche, capace di ridurre i gas tossici grazie all'azione dei raggi ultra-violetti. Il pallone è naturalmente una delle attrazioni turistiche di Parigi. Situato nell'area verde all'interno del parco André Citroen, dal 2008 ad oggi ha trasportato più di mezzo milione di persone, che da 300 metri di altezza hanno potuto godere di una delle migliori viste della capitale.