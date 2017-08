È morto Gene Wilder, e non potrebbe esser peggio

Gene Wilder era un’icona, simbolo di un cinema che sapeva galleggiare tra farsa e tragedia (al pari di Peter Sellers), divertendo e inquietando lo spettatore, con il suo sguardo stralunato e i suoi capelli arruffati. Grazie al sodalizio con il regista Mel Brooks, Wilder è diventato uno degli attori più amati degli anni Settanta e ha dato vita a personaggi irresistibilmente divertenti, come lo scienziato pazzo di “Frankenstein Junior” (di Mel Brooks, 1974), il rispettabile medico che si innamora perdutamente di una pecora armena in “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso (ma non avete mai osato chiedere)” (di Woody Allen, 1972) o l’istrionico Willy Wonka di “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” (di Mel Stuart 1971).

Addio a Gene Wilder

Un vero artista

La consacrazione

L’abbandono delle scene