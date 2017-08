Mucca pazza in Francia, paura in Piemonte, che stringe sui controlli

Il mese scorso c’è stato un caso di mucca pazza in Francia. Una vacca di razza Salers, di cinque anni di età, è morta prematuramente in una stalla delle Ardenne (al confine col Belgio) e tutti gli altri 394 capi dell’allevamento sono stati isolati e messi sotto controllo dopo aver avuto la conferma che si trattava proprio del temuto morbo della mucca pazza, ossia di encefalopatia spongiforme bovina (Esb, o Bse nella sigla inglese), una malattia che era stata sostanzialmente debellata da anni in tutta Europa, vietando l’uso di farine di origine animale come mangime per le mucche.

Che cos’è il morbo della mucca pazza

Il pericolo per la salute umana

Il rischio Francia e la reazione del Piemonte

Non solo Francia e non solo mucca pazza

Sono episodi che devono allarmarci?