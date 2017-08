Multe per chi non accetta il pagamento con carte di credito e bancomat. Ma l’Italia è ancora indietro

Dal 30 settembre dovrebbero scattare le (piccole, non granché, ma sacrosante) sanzioni per negozianti, artigiani e anche professionisti che si rifiutano di accettare pagamenti con bancomat e carte di credito. Anche piccoli. Insomma se non hai il Pos in negozio, se accetti solo contanti o se rifiuti i cinque euro che i clienti ti porgono con la loro carta, questa violazione sarà punita con una multa di 30 euro. “Entro settembre prevediamo di firmare il decreto che introduce le prime sanzioni per chi rifiuta un pagamento elettronico" ha fatto sapere il viceministro dell'Economia, Luigi Casero.

Già la Legge di stabilità 2016 prevedeva che esercenti e professionisti dovessero dotarsi di Pos per la lettura delle carte elettroniche e accettassero pagamenti non in contanti a partire dai 5 euro

Negozianti e professionisti potrebbero così aumentare i prezzi per rifarsi della gabella penalizzando i consumatori

I benefici di una società cashless, senza denaro contante

meno sommerso

recupero Iva

incremento del ciclo dei consumi

più trasparenza nel mercato

stimolo all’economia digitale.

È dal 2012 che ci sarebbe l’obbligo di dotarsi di Pos, in Italia