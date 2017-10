Musulmani, cristiani, ebrei: le fotografie del mondo che abbraccia Parigi

Il mondo intero si è raccolto attorno alla città di Parigi, nei due giorni successivi agli attentati - rivendicati dagli integralisti dello Stato Islamico - che hanno provocato non meno di 129 vittime e 352 feriti. Decine di monumenti sono stati colorati di blu, bianco e rosso, i colori della bandiera francese: dalla torre del World Trade Center di New York, all’Opera di Sidney, dalla Porta di Brandeburgo a Berlino al Trafalgar Square a Londra, fino a Rio de Janeiro in Brasile e al Muro del pianto in Israele. Innumerevoli le iniziative di solidarietà e le manifestazioni popolari, nelle quali hanno risuonato le parole “Vive la France” ma anche richieste di pace, solidarietà, fratellanza.

I musulmani francesi si mobilitano

A mezzogiorno, la Francia si è fermata per un minuto

Le associazioni chiedono unità

Lo stato d’emergenza prorogato per tre mesi