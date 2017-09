Girl Determined insegna alle ragazze a diventare come Aung San Suu Kyi

Duemila adolescenti del Myanmar (ex Birmania) tra i 12 e 17 anni partecipano ogni settimana agli incontri, chiamati cerchi, di Girl Determined, cioè “ragazza determinata”. Seminano e coltivano piante, fanno sport e affrontano cinque tematiche di base: imparare a prendere decisioni, migliorare l'autostima e la comprensione verso culture e religioni diverse, sostenere i diritti umani, programmare il proprio futuro. Girl Determined è un'organizzazione non governativa birmana che lavora con ragazze adolescenti in zone remote e centri urbani del Myanmar dal 2010. Spesso si tratta di comunità che affrontano condizioni di vita difficili, come nei campi profughi dello stato di Kachin, in preda ad una guerra civile dal 2011.