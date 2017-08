Il video della Nasa che mostra come il Sahara rende fertile l’Amazzonia

Immagine uniche, che mostrano per la prima volta e in tre dimensioni, come la sabbia del Sahara si sposta e come viene trasportata attraverso l'Oceano Atlantico e depositata poi sull'Amazzonia. Sabbia ricca di fosforo che aiuta a fertilizzare una delle foreste più importanti di tutto il pianeta.

Immagine dal profilo Flickr della Nasa.

Immagine tratta dal profilo Flickr dell'Esa.