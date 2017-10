Nasce la Forza speciale per la protezione dell’Amazzonia

Il governo brasiliano ha annunciato la creazione di un reparto speciale federale per la protezione della foresta amazzonica, dove sono in aumento negli ultimi anni i casi di deforestazione da parte dell'industria clandestina del legname. La ministra dell'Ambiente, Isabella Texeira, ha annunciato che la Forza nazionale di sicurezza ambientale permanente sarà integrata da elementi delle forze armate e risiederà stabilmente nella regione amazzonica, che occupa circa 4 milioni di chilometri quadrati del Brasile (più di 13 volte la superficie dell'Italia). "Non ce ne andremo più dall'Amazzonia, nemmeno quando cominceranno le piogge, perché tutti aspettano che ce ne andiamo nella stagione delle piogge per cominciare la deforestazione. La nostra presenza sarà di 365 giorni all'anno e si avvarrà della collaborazione di esercito, marina, aeronautica e anche dei servizi di intelligence militare" ha assicurato la Texeira, che ha annunciato 'tolleranza zero' contro il disboscamento selvaggio della regione. Secondo gli ultimi dati raccolti con l'utilizzo dei satelliti, nello scorso mese di agosto sono scomparsi 522 chilometri quadrati di foresta pluviale, il doppio rispetto allo stesso mese del 2011. A settembre, l'area devastata è stata di 282 chilometri quadrati, contro i 213 del settembre dell'anno scorso. "Dei 522 chilometri quadrati andati distrutti ad agosto, il 40 per cento è associato al disboscamento illegale mentre il restante 60 per cento è dovuto a degrado naturale a ad incendi, più frequenti nel periodo secco", ha precisato la ministra. Gli stati più colpiti dalla deforestazione sono quelli di Parà, dove si concentrano i maggiori progetti idroelettrici e minerari, e il Mato Grosso. Tra agosto e settembre, l'organo di controllo ambientale ha posto sotto sequestro 10.600 tronchi abbattuti, 32 trattori, 12 camion, numerose motoseghe e armi da fuoco. La deforestazione in amazzonia viene eseguita col metodo 'taglia e brucia': prima si abbattono gli alberi e poi si incendia il sottobosco rimanente. Un sistema che arreca gravi danni al terreno in quanto la cenere fertilizza per poco tempo, mentre la distruzione del sottobosco devasta l'habitat della foresta pluviale accelerando fenomeni erosivi del terreno.