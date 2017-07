Negoziati giorno e notte alla Cop 21 di Parigi. Il tempo stringe

Una nuova versione della bozza di accordo della Conferenza mondiale sul Clima delle Nazioni Unite è stata consegnata poco dopo le 15 di ieri, mercoledì 9 dicembre, al presidente della stessa Cop 21, Laurent Fabius. Da quel momento, è partito il rush finale: c’è tempo fino a venerdì per dirimere i problemi ancora sul tavolo. Che non sono pochi, come testimoniano le circa venti opzioni (paragrafi alternativi l’uno all’altro) e le 350 parentesi quadre (espressioni sulle quali ancora non c’è accordo tra le parti).

#COP21 - Sit-in des ONG pr demander +d'ambition: financements #climat, solidarité pr les pays vulnérables pic.twitter.com/18IQpfLVna — Oxfam France (@oxfamfrance) 9 Dicembre 2015

Ancora in discussione la data della revisione degli Indc

Le prossime ore saranno determinanti per i negoziati