Nei Villaggi SOS i bambini oggi usano le rinnovabili

Si chiama “Going to Green” il progetto nato nel 2012 e pensato per promuovere le rinnovabili e un uso sostenibile delle risorse e dell'energia nei Villaggi SOS di tutto il mondo. La più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle, nasce nel 1949 e, ad oggi, accoglie ben 82.300 bambini, ai quali garantisce istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di emergenza nei 133 Paesi dove è presente. In tutti i Villaggi è così partita la corsa alle rinnovabili: impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, impianti idrici con sistemi di depurazione e di riscaldamento dell’acqua pulita, costruzione di impianti sanitari, gestione di impianti agricoli per la produzione degli alimenti, riciclaggio dei rifiuti organici per la produzione di concime organico e incentivazione di produzione agricola biologica.