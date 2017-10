L'attività di collezionare campioni provenienti dal mondo naturale usata per scoprire l'evoluzione che questo ha assunto nel corso dei secoli ha, da oggi, una nuova finalità.

Un gruppo di ricercatori provenienti da diverse università britanniche, in collaborazione con il Royal Botanic Gardens, ha reso noto che i fiori secchi presenti nei musei di storia naturale come quelli conservati in album e libri antichi possono aiutare a fornire informazioni fondamentali sul fenomeno del riscaldamento globale.

In particolare, la ricerca è stata effettuata su 77 esemplari di particolari orchidee collezionate tra il 1848 e il 1958. Confrontando le informazioni dei campioni (data e luogo di raccolta) con quelle del Meteorological Office (temperature medie del periodo analizzato), i ricercatori sono riusciti a determinare l'esatto momento della loro fioritura.

Analizzando questi dati con quelli di fiori colti più di recente, si è scoperto che per ogni aumento della temperatura media di un grado centigrado, la fioritura è avvenuta, mediamente, sei giorni prima.

Anche se questa relazione era già nota da tempo ai climatologi, la ricerca ha dimostrato che anche le piante conservate in questa maniera possono essere utilizzate come risorsa importantissima per migliorare i modelli di previsione sugli scenari futuri.

"Abbiamo scoperto che la risposta della fioritura alla temperatura primaverile è rimasta costante, nonostante l'aumento delle temperature abbia subito un'accelerazione a partire dagli anni '70 - ha commentato il gruppo di ricercatori - Questo ci dà una certa fiducia nella nostra capacità di prevedere gli effetti di un ulteriore riscaldamento sui periodi di fioritura".