Neil Harbisson. Sono un cyborg dall’anima ambientalista

L'artista Neil Harbisson è nato senza poter vedere i colori. Soffre di una rara condizione visiva che si chiama acromatopsia. Poi qualcosa è cambiato e dall'età di 21 anni vive con un apparecchio tecnologico attaccato al cervello in grado di trasformare i colori in frequenze, in suoni. Una condizione nuova che gli ha permesso di mischiare le arti e creare delle musiche da tutto ciò che di colorato incontra nella vita: da un volto umano a un piatto da mangiare, da uno scaffale di un supermercato a un albero. Può addirittura ascoltare la musica di un dipinto, di un Picasso. Una condizione che gli ha di fatto attribuito lo status di cyborg anxiché di uomo all'anagrafe britannica. Il progetto dell’occhio elettronico che gli ha permesso di “sentire” i colori è nato dalla collaborazione di Adam Montandon, informatico, dello sloveno Peter Kese e del catalano Matias Lizana. Abbiamo intervistato Harbisson, originario dell’Irlanda del Nord ma cresciuto a Barcellona, in Spagna, in occasione del Singularity University summit che si è tenuto il 27 e 28 settembre a Milano. È stata l’occasione per approfondire la sua anima da attivista ambientale.