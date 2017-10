Nel sangue il cocktail dei ‘nostri’ veleni

Nel novembre scorso si alzò un polverone clamoroso quando Margot Wallstrom, commissario europeo all'ambiente, rese pubblico il risultato delle analisi del suo sangue, che conteneva 28 sostanze tossiche, tra cui l'insetticida Ddt, bandito da decenni dal mercato. Recentemente è stato pubblicato uno studio, condotto dalla Mount Sinai School of Medicine di New York in collaborazione con il Environmental Working Group and Commonweal, che conferma e testimonia quanto il corpo umano faccia parte dell'ambiente circostante assorbendo ciò che si trova nell'aria, ciò che tocca e che ingerisce. Dai dati scientifici emerge con chiarezza sorprendente quanto tutto sia collegato e interdipendente. Lo studio si basa su 9 persone adulte che conducono una vita sana e che nel lavoro non vengono in contatto con prodotti chimici. Sangue e urina sono stati esaminati sulla presenza di 210 sostanze chimiche, la maggior parte delle quali non esistevano 75 anni fa, quindi un loro riscontro è da collegare agli effetti degli sviluppi verificatosi negli ultimi decenni. Complessivamente sono 167 i pesticidi, gli inquinanti e le sostanze chimiche che i ricercatori hanno trovato, con una media di 91 veleni a persona. Ci si può domandare: cosa cambia per me se ho un po' di chimica nel mio corpo? La risposta è: in genere le sostanze tossiche hanno un influsso negativo sul benessere psicofisico e sulla salute, possono portare a malesseri diffusi come mal di testa o a malattie serie. Nello studio sopra citato è stato verificato che in media le nove persone hanno nel loro sangue o urina 53 sostanze cancerogene, 62 tossiche per il cervello e il sistema nervoso, 58 che interferiscono con il sistema ormonale, 55 associate a problemi di sviluppo, 55 dannose per il sistema riproduttivo, 77 per il sistema immunitario. La stessa sostanza può avere diversi tipi di impatto sulla salute: allo stesso tempo può essere cancerogena, dannosa per il sistema riproduttivo e per il sistema ormonale. Visto che esiste questa grande permeabilità tra essere umano (e animale) e mondo circostante, risulta evidente l'importanza delle scelte che facciamo tutti i giorni. Oltre la musica, l'arte, le letture e pratiche distensive come yoga e meditazione, è proprio l'ecologia dell'ambiente, dei prodotti e del cibo che influisce direttamente sul benessere e la salute: il corpo assorbe molte meno sostanze chimiche se vestiamo con tessuti realizzati con procedure ecologiche, se ci spalmiamo di creme naturali, se scegliamo mobili fabbricati con colle e vernici atossiche, se verniciamo le nostre case con tinte naturali, se respiriamo aria poco inquinata e mangiamo cibi senza pesticidi e antibiotici. Rita Imwinkelried