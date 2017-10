New Line Salute e Benessere aderisce a Foreste in Piedi

New Line Salute e Benessere, azienda del lecchese esperta nella depurazione d'acqua tramite l'osmosi inversa pensata ad abitazioni e luoghi pubblici, lancia una nuova campagna legata al tema dell'acqua. Grazie all'adesione al progetto Foreste in Piedi di LifeGate, l'azienda si impegna a proteggere 10 metri quadrati di foresta per ogni depuratore ad osmosi inversa installato. Ogni nuovo cliente potrà così partecipare attivamente alla protezione della foresta amazzonica. Il progetto Foreste in Piedi prevede la conservazione e la tutela di 560 ettari di foresta nell'Amazzonia brasiliana grazie al coinvolgimento di 27 famiglie della comunità di San Pedro. Sarà infatti la popolazione locale a prendersi cura di questo lembo di foresta pluviale, segnalando e contrastando le eventuali attività illegali, rafforzando il monitoraggio per prevenire attività di caccia illegali e incendi dolosi e monitorando lo stato di salute della vegetazione protetta. "Abbiamo deciso di aderire a questo progetto perché intervistando la maggior parte dei nostri clienti abbiamo notato una spiccata sensibilità al tema ambientale, tema a noi molto caro", ha dichiarato Giancarla Maggioni, direttrice commerciale dell'azienda. "Abbiamo così deciso di legare le foreste all'acqua - continua-, per ogni depuratore che installeremo salveremo 10 mq di foresta amazzonica e forniremo un certificato di tutela personalizzato per ogni cliente". Ecco che, grazie al più semplice e quotidiano dei gesti, quello di aprire un rubinetto per riempire un bicchiere d'acqua, ognuno di noi potrà diventare attore partecipe del progetto e contribuire a proteggere un angolo del polmone verde del pianeta.