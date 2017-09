Wwf: no al carbone, sì al futuro

È partita sul web e sui social network la nuova campagna del Wwf "No al carbone, sì al futuro" che ha lo scopo di chiedere al governo, alle regioni e ai comuni di adoperarsi per sospendere l'uso del carbone come fonte di energia. In Italia il 12 per cento dell'energia è prodotta da centrali a carbone e il carbone è responsabile di oltre il 30 per cento delle emissioni italiane di gas serra. La petizione chiede di valutare e utilizzare energie alternative, sostenibili, rinnovabili, rispettose dell'ecosistema, che possono aiutarci a dire sì al futuro. La petizione si rivolge a tutti: è possibile sottoscriverla, promuovere la campagna sul web e diffonderla sui social network, perché sempre più persone possano partecipare. Sul sito wwf.it/stopcarbone è possibile firmare la petizione e condividere il video di presentazione.