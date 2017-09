Non più solo maschi e femmine su Facebook

Facebook, il social network fondato da Mark Zuckerberg dieci anni fa, ha deciso di aumentare le scelte di genere nel campo informazioni dei profili privati, a cominciare dagli utenti iscritti negli Stati Uniti. Non più solo maschio o femmina, da ieri è possibile scegliere “altro” per aumentare il ventaglio delle possibilità. Inoltre è possibile scegliere il pronome con cui si vuol essere indicati: lui, lei, loro. Lo staff di Facebook ha detto di aver collaborato fianco a fianco con il movimento Lgbt (acronimo che racchiude tutte le persone di orientamento sessuale non etero: lesbiche, gay, bisessuali e transgender) per definire correttamente le nuove opzioni del profilo. Per festeggiare la novità, una bandiera arcobaleno è stata esposta a Menlo Park, la sede di Facebook in California: “Abbiamo preso atto del fatto che alcune persone hanno incontrato difficoltà nel condividere la loro vera identità sessuale con gli altri, e questo strumento dà la possibilità alle persone di esprimersi in modo autentico” si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook Diversity. Non è ancora chiaro quando questa funzione verrà estesa anche per gli utenti che non vivono negli Stati Uniti. Non è semplice trovare il termine corretto per definire tutte le varie identità in ogni lingua usata da Facebook.