“È spaventoso, siamo circondati”, “alberi come torce”, “una cosa mai vista prima”. Sono solo alcune delle testimonianze riportate dai mezzi d'informazione statunitensi ed britannici e che riguardano i recenti incendi che stanno colpendo il nord della California, negli Stati Uniti, conosciuto anche come il distretto del vino.

