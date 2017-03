#NotMyEurope, la protesta per un’Europa più solidale e accogliente

“Non immaginavo che la violenza potesse essere così assoluta”. Queste le parole di Moussa, un ragazzino gambiano poco dopo il suo sbarco in Sicilia, riferendosi alla sua permanenza in un centro di trafficanti libici. La nostra psicologa ce le riporta con cura, perché si sente depositaria di una sofferenza assurda che un bambino non dovrebbe conoscere. “Ti fanno odiare te stesso e la vita. La sofferenza è così tanta che hai desiderio di morire. Non puoi ribellarti”, racconta, lui che è sopravvissuto alla grande traversata, quella che da casa sua porta al nostro paese, attraversando il deserto e il mare.

Nascere dalla parte sbagliata

La protesta #NotMyEurope