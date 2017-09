Nucleare. 3 bugie, 170 miliardi di problemi

Falsità n. 1. Il Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'Energia atomica (Aiea) ha approvato la risoluzione che deferisce l'Iran al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. I diplomatici hanno fatto sapere che la risoluzione ha come scopo quello di aumentare le pressioni su Teheran per spingerla verso una maggiore cooperazione con l'Aiea a proposito del programma nucleare iraniano. Si pretende di scindere i programmi industriali nucleari dai programmi militari di una nazione. Energia atomica sì, bomba atomica no. E' possibile? Falsità n. 2. Durante un convegno a Milano un dirigente dell'Arpa Lombardia ha detto che "i caminetti a legna hanno il 20% di colpa nei livelli del PM10 in Lombardia, e fino a che non ci saranno fonti di energia pulite, il gas, il nucleare, questa situazione peggiorerà". Se un dirigente di un'agenzia pubblica dell'ambiente fa in pubblico simili battute significa che la lobby del nucleare sta nuovamente permeando le nostre strutture burocratiche. Falsità n. 3. E' stato pubblicato il Rapporto Energia e Ambiente 2005 dell'Enea. Secondo una delle tabelle pubblicate in questo rapporto, l'elettricità da nucleare costerebbe alla fonte due centesimi di euro al chilowattora. Cioè, sarebbe la più economica, tra tutte. Ma... Se il nucleare fosse così conveniente, com'è che nei paesi in cui il mercato è stato liberalizzato da tempo, Stati Uniti e Gran Bretagna, nessun'impresa privata ci mette una lira né investe sul nucleare e sono i governi a doverlo sussidiare pesantemente? Perché le stime più ottimistiche del costo attualizzato del chilowattora, quelle elaborate nel 2005 dal Dipartimento Usa dell'energia, ci dicono il contrario, che il nucleare è la fonte più costosa, più del gas, del carbone e dell'eolico? Perché altri recenti studi del MIT (il prestigioso Massachusettes Institute of Technology) e dell'Università di Chicago mostrano rapporti di costo ancora più sfavorevoli al nucleare? Perché l'Enea ha pubblicato tabelle invitanti e inesatte proprio in questa voce? I problemi irrisolti dell'energia nucleare. · Costo. Costa troppo, occorre un investimento enorme e coperto da un'organizzazione almeno statale. · Sicurezza. Più volte è stato chiesto negli ultimi 5 anni alla presidenza della Commissione Europea di sbloccare il nucleare. Ma alla domanda "E' sicuro?", nessuno ha mai risposto. · Accentramento. Non è una fonte decentralizzata, come sono tutte le fonti energetiche del futuro. · Guerra. La ricerca sull'atomica per uso civile tende a estendersi sempre a ricerche sugli usi militari: il caso Iran è solo l'ultimo esempio. · Terrorismo. Le installazioni nucleari, in tempi di attacchi terroristici, sono bersagli fissi, noti, difficilmente difendibili da vie aeree. · Usura. L'Inghilterra sta per affrontare una crisi inaspettata. Venti centrali nucleari su venticinque mostrano segni di usura precoce vent'anni prima del previsto che obbligheranno lo stato a spese straordinarie o a chiusure precauzionali. · Scorie nucleari. Nessuno sa dove stoccarle, né come trattarle. Rimangono nocive per decine di migliaia di anni; e qui, l'unico dato certo sono i dollari (170 miliardi all'anno!) che gli Stati Uniti spendono a causa loro.