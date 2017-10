Il post-it cambia casa

Una struttura imponente ma lineare, lunga 105 metri per 21 di larghezza, con un altezza variabile tra i due e i cinque piani.



Il progetto, firmato dallo Studio MCA (Mario Cucinella Architects), è stato studiato per garantire un'elevata qualità ambientale grazie all'integrazione tra spazi lavorativi ed elementi esterni come i sistemi di ombreggiamento, le terrazze, i percorsi pedonali, gli specchi d'acqua esistenti e i viali alberati. Lo stesso progetto ha vinto l'US Awards 2009 per l'architettura.



L'edificio è ubicato all'interno del Malaspina Business Park, nel comune di Pioltello alle porte di Milano. Il palazzo è collegato con l'aereoporto di Linate e le tangenziali che circondano la città. Mentre è possibile raggiungerlo con i mezzi pubblici grazie alle linee ferroviarie Milano-Treviglio e Milano Greco-Pioltello e con la linea ATAC Cernusco MM2 - Malaspina Business Park.



La nuove sede è un vero e proprio concentrato di tecnologie che riducono il fabbisogno energetico e che la rendono una vera e propria macchina bioclimatica.



Un involucro esterno assicura il controllo della luce solare mediante un sistema di brise soleil: quest'ultimo permette alla luce di entrare e al tempo stesso di schermare i raggi del sole, attenuando l'apporto di calore nella stagione estiva e favorendo un minor uso degli impianti di condizionamento.



La forma e l'orientamento inoltre consentono un efficace controllo ambientale: le facciate nord, est e ovest sono progettate con vetri e particolari sistemi di ombreggiatura. Il fronte sud è stato disegnato con una serie di terrazze che offrono spazi ombreggiati, che proteggono l'edificio dagli sbalzi climatici estremi sia in estate che in inverno. Integrati alla struttura si trovano dei pannelli fotovoltaici che, oltre a produrre energia, conferiscono un aspetto tecnologico a tutta la costruzione.



"Il progetto concretizza i principi di attenzione, affidabilità ed efficienza che da sempre guidano l'azienda nell'ideazione e nello sviluppo dei nostri prodotti - afferma Mario Mascolo, Presidente ed Amministratore Delegato di 3M Italia - Non a caso nella realizzazione della nuova sede, sono state adoperate le stesse tecnologie che 3M propone al mercato. Il 3% dell'intero palazzo è infatti costituito dai prodotti 3M per quello che riguarda le parti strutturali, decorative e per la sicurezza e la protezione".