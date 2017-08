Il nuovo presidente di EticLab

Bassetti, classe 1972, dal 13 luglio ricopre la carica di presidente per il prossimo triennio, subentrando a Nicoletta Viziano del Gruppo Viziano, presidente dal 2010, anno di costituzione ufficiale del laboratorio sperimentale che ha come mission quella di diffondere sul territorio ligure la cultura della responsabilità sociale d'impresa attraverso la sperimentazione e la condivisione di buone pratiche, la promozione del dialogo tra imprese e tra istituzioni e imprese. Eticlab è composto da una varietà di aziende consolidate da oltre una generazione, così come da organizzazioni di recente affermazione: realtà molto diverse - profit e non-profit - operanti in settori merceologici che vanno dalla consulenza manageriale al settore edile, dall'informatica ai servizi sociali, passando per cosmetica e comunicazione. "Ho accettato con piacere di ricoprire per i prossimi tre anni la carica di presidente di EticLab - ha dichiarato Paolo Bassetti, socio titolare insieme a Luca Barbato di Saponificio Gianasso, storica azienda genovese che opera nel settore della cosmesi naturale con il marchio I Provenzali - perché fin dalla nascita del network abbiamo creduto fortemente che la costituzione di questo gruppo di lavoro potesse, realmente e operativamente, divulgare i vantaggi della CSR con un approccio pragmatico di un agire responsabile". Eticlab è una associazione unica nel suo genere sul territorio ligure e tra le prime in Italia. Questi sono gli elementi che accomunano tutte le imprese e le organizzazioni che ne fanno parte: agire con azioni concrete sull'organizzazione e l'orientamento delle imprese affinché sostenibilità e responsabilità sociale costituiscano le reale strategia competitiva, e non una attività marginale, cui dare attenzione esclusivamente in determinate occasioni o esclusivamente nei periodi storici favorevoli. In questi anni EticLab, che ha nel suo DNA la volontà di fare rete e di creare occasioni di scambio tra organizzazioni lavorative diverse ma accomunate da uno stesso spirito valoriale, si è fatto promotore di piccole grandi sfide volte a migliorare la vita lavorativa, con particolare riguardo all'ambito delle risorse umane e alle scelte organizzative che hanno una ricaduta sull'ambiente. Una sfida culturale, dunque, che ha tenuto conto da un punto di vista strategico anche dell'engagement di diversi stakeholder primari quali ASL 3 genovese, Comune di Genova, Confcooperative Liguria, Ministero di Giustizia, Ospedali "Galliera" e "San Martino", Provincia di Genova, Regione Liguria. Paolo Bassetti è personaggio conosciuto e stimato da LifeGate. Da diversi anni, Saponificio Gianasso, di cui Bassetti è socio titolare, collabora con LifeGate rendendo a Impatto Zero® la propria attività, contribuendo così alla tutela di una media annuale di oltre 13mila mq di foresta in Costa Rica e in Madagascar. LifeGate ha deciso di premiare il percorso di sostenibilità e il sostegno negli anni al progetto Impatto Zero®, conferendo a Saponificio Gianasso il merito di "Ambasciatore Impatto Zero® 2013". Essere "Ambasciatore Impatto Zero®" vuol dire rappresentare il progetto e diffondere il messaggio di sostenibilità ambientale che questa iniziativa porta con sé, sensibilizzando i dipendenti, condividendo i risultati, incentivando altre realtà alla partecipazione. I nostri migliori auguri al neo eletto presidente!