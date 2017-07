Nuovo disastro ecologico. Specie a rischio

Un immenso manto nero si sta distendendo sulla superficie marina e sui fondali della Galizia, una delle zone costiere ecologicamente più preziose dell'Europa. Un manto nero oleoso, denso, pesante, appiccicoso, soffocante. Esce dalle stive della Prestige, petroliera battente bandiera liberiana ma charter di una compagnia russa, che il 13 novembre a 50 chilometri a nord-ovest della Spagna ha perso i motori e il controllo. L'equipaggio è stato evacuato. Alla deriva, in balia delle onde e dei marosi, è stata rimorchiata fino a 8 km. dalla Costa da Morte, iniziando a perdere olio. Una scia di 32 chilometri. Ieri, verso le 8 del mattino, la petroliera Prestige si è spezzata in due. La sezione di poppa è colata a picco. Si trovava a 137 miglia nautiche (253 chilometri) da Corrubedo e a 133 miglia da Capo Finisterre. Gran parte del combustibile contenuto nelle cisterne della sezione è finito in fondo al mare. Già 5mila tonnellate si sono riversate in mare e hanno creato una macchia a 130 chilometri al largo delle coste della Galizia. Un'importante e pescosa area marina. E il tratto costiero minacciato è preziosissimo. Ospita 13 tipi di ecosistema protetti dall'Unione Europea. Cape Vilan è rifugio di pulcinelle di mare, gabbiani, falchi pellegrini, nonché di rarissimi gabbiani larissa, di cui vivono in spagna solo 12 coppie riproduttive... "Cape Vilan è un punto chiave per la conservazione globale di questi uccelli" ha dichiarato Alberto Gil, del gruppo ambientalista leader in Spagna, Ecologistas en Accion. "È il tipo peggiore di inquinante con cui avere a che fare - ha ricalcato Ian White, direttore della International Tanker Owners Pollution Federation Limited (Gruppo di lavoro dei proprietari di petroliere sull'inquinamento) - è denso, pesante, persistente e appiccicoso e non può essere disperso neppure dal mare grosso". "Finché non inizieranno a circolare in maniera consistente le navi col doppio scafo e ciò non avverrà prima del 2015, anche piccole falle porteranno poi a situazioni drammatiche" ha dichiarato Fabrizio Fabbri, direttore scientifico di Greenpeace Italia. "Il doppio scafo consente, quando una nave riporta dei danni, di trascinarla in porto, evitando gravi fuoriuscite di petrolio, ma la lobby degli armatori ha avuto successo nel ritardare l'introduzione di questa misura, di cui si parla da almeno 15 anni, e la storia ci insegna che quest'incidenti sono tutt'altro che rari, ogni anno si registra qualche caso" commenta Fabbri. Greenpeace teme per il delicato ecosistema delle zone umide di Corrubedo, in Galizia, tutelato dalla Convenzione di Ramsar, visto che una seconda marea nera sta raggiungendo la costa, interessando un'area più a sud". Diamo un'idea del disastro possibile. Nel 1989 la petroliera Exxon Valdez ha devastato la costa di Prince William Sound in Alaska vomitando in acqua 34mila tonnellate di nero petrolio. La Prestige ne contiene il doppio.