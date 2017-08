O pio pellicano. Animali e piante singolari e curiosi della Bibbia

Alle più svariate letture della Bibbia, da sempre libro dagli innumerevoli livelli e significati, Fulco Pratesi, in O pio pellicano. Animali e piante singolari e curiosi della Bibbia, aggiunge ora quella naturalista. La sua frequentazione del testo sacro - spesso riletto, rivela nella divertente prefazione, durante omelie noiose - è attenta e originale, grazie a uno sguardo attento rivolto ad animali e piante che li raffigura anche con deliziosi piccoli disegni. Scegliendo quelli meno noti - quindi non il serpente che tenta Eva, ma piuttosto la balena di Giona, gli asini dei Vangeli, anche apocrifi, il grano di senape, la vipera che morde Paolo a Malta e molti altri - l'autore, con stile lieve ed avvincente, spiega se si tratti di animali o piante ancora esistenti in quelle zone, li descrive nella loro specificità zoologica o botanica, rivelando, insieme alla competenza, un grande amore per la natura, che nella narrazione sembra assumere nuovamente la realtà - oggi da molti dimenticata - di creazione divina. Quasi sempre le riflessioni di Pratesi nascono dalla lettura di passi biblici, ma forse i punti più belli del libro sono quando il passaggio avviene all'inverso, quando cioè dalla visione della natura l'autore è portato a ricordare la Bibbia... ...come davanti al raro e inusuale spettacolo degli orsi marsicani avvistati nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzoche sta visitando in compagnia del principe Filippo D'Edimburgo: "veder pascolare, assieme ai due irsuti bestioni, alcune pacifiche mucche da latte, per a preoccupate della pericolosa vicinanza con dei carnivori di quella mole". Quella visione richiama naturalmente l passo di Isaia ("La mucca e l'orso pascoleranno insieme e insieme riposeranno i loro piccoli", 11,7), e suggerisce a Pratesi un lungo excursus sugli orsi, oggi estinti ma che nella Palestina di allora erano particolarmente feroci: come prova un altro passo biblico (2 Re, 2.23-24). Una delle piante più difficili da identificare nella flora locale del tempo è l'issopo, la cui canna nel vangelo di Giovanni (19,29) serve per portare alle labbra di Gesù crocifisso la spugna imbevuta di aceto. L'issopo infatti, presente tuttora, è un cespuglio basso, che non avrebbe potuto fornire il supporto usato sul Calvario. Da quale arbusto allora era stata tratta la canna, se l'evangelista parla proprio di issopo? Il problema rimane aperto, nonostante tentativi di soluzione, sia filologici sia botanici (ta gli altri, di Linneo). Il libro fornisce dunque riscontri puntuali e notizie poco note, in un intreccio davvero felice fra testo sacro e storia naturale, restituendo importanza alla presenza della natura nella nostra tradizione sacra.