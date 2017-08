Oasi in festa!

L'"oasi" è nel deserto il rifugio del viandante, il ristoro del beduino, la macchia verde che contiene la vita, circondata dall'arsura. In Italia, l'"oasi" è un'area di bosco, di verde, di natura incontaminata protetta dal dilagare tutt'intorno di cemento, grigiore e asfalto. Questo, grazie al WWF, che in Italia da 40 anni attua concretamente strategie di difesa dell'ambiente oltre a condurre campagne mondiali per la difesa di animali e foreste in pericolo. Qui in Italia il pericolo è costituito dall'ignoranza e dal disinteresse. Perciò, per una volta di più, niente di meglio che una festa per riaccendere la passione per il verde e per le camminate! Il 30 aprile è la Giornata delle Oasi del WWF: come ogni anno, le 124 Oasi del panda sparse in tutta Italia apriranno gratuitamente le porte. Queste incantevoli "macchie" di natura gestite dal WWF salvaguardano in tutto ben 30 mila ettari di territorio; una goccia nel mare? Be', una goccia preziosissima, datro che il WWf ha scelto negli anni quelle oasi di natura che custodiscono le gemme della biodiversità in Italia. Quest'edizione - novità di quest'anno - vede come partner il Corpo Forestale dello Stato che apre altre 40 aree al pubblico gratuitamente. Il 30 aprile, oltre a frotte di visitatori nelle Oasi, vedrà la chiusura del grande concorso per le scuole indetto dal WWF sul tema proprio della biodiversità, il discorso di Fulco Pratesi, particolarmente atteso perché la sua associazione compie 40 anni esatti, e l'avvio della partnership con la pay-tv: il panda s'è associato a Animal Planet - il canale Sky dedicato ai documentari sul mondo animale - per cui ci saranno telecamere nelle Oasi a riprendere le esperienze dei visitatori e le animazioni con i bambini, mente grandi elefanti-schermo proietteranno documentari. La festa è per tutti.