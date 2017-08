Cosa ha detto Obama sul cambiamento climatico

Al Gore lo ha definito di gran lunga il miglior discorso sul clima mai tenuto da un presidente americano. Barack Obama, dopo le promesse fatte durante il discorso di insediamento per il secondo mandato, ha finalmente svelato la sua politica per contrastare il cambiamento climatico. Lo ha fatto cominciando con una richiesta particolare: ha invitato tutto il pubblico presente alla Georgetown University di Washington a togliere la giacca, come ha fatto lui, vista l'elevata temperatura che c'era in quel momento nella capitale americana. Non è una scelta politica Prima di svelare i punti previsti dal suo piano, Obama ha voluto coinvolgere i cittadini facendo capire loro che la questione del cambiamento climatico non è politica, è un fatto che coinvolge ognuno di noi. È un fatto che il pianeta si sta scaldando, che le emissioni di CO2 in atmosfera sono aumentate per colpa dell'uomo. È un fatto che le conseguenze dell'inazione le vivranno soprattutto i nostri figli e i nostri nipoti. Così Obama, "in qualità di presidente, di padre e di americano", ha dichiarato che "bisogna agire". Il nuovo piano nazionale si basa sulle ricerche scientifiche condotte negli ultimi anni da climatologi di tutto il mondo. Obama, in particolare, ha citato il recente studio che raccoglie più di vent'anni di ricerche e fa il punto su ciò che sostengono gli scienziati sul riscaldamento globale: il 97,1 per cento è d'accordo nel sostenere che il riscaldamento globale è causato dall'uomo. I tre punti del piano Il primo punto è il taglio delle emissioni di CO2. Tanto semplice da dire quanto complicato da mettere in atto. Per farlo Obama ha dichiarato che gli Stati Uniti investiranno in modo consistente nelle energie pulite e introdurrà limiti alle emissioni delle centrali elettriche nuove e per la prima volta anche di quelle già in funzione. Tra le altre proposte c'è la riforma del settore dei trasporti, attualmente la seconda fonte principale di gas serra negli Stati Uniti. Il secondo è preparare gli Stati Uniti all'impatto negativo e inevitabile del riscaldamento globale sulla scia del piano messo a punto dalla città di New York dopo l'uragano Sandy, per ricostruire meglio e farsi trovare pronti al prossimo evento estremo. L'ultimo punto riguarda la volontà di guidare gli sforzi internazionali per contrastare il cambiamento climatico. Per farlo, Obama vuole copiare l'Unione europea che, pur senza una forte identità, è riuscita ad assumere la leadership grazie al buon esempio e alla tenacia nel perseguire piani a lungo termine verso una economia più sostenibile e a basse emissioni. Sull'oleodotto Keystone XL Va citato anche il passaggio sul controverso progetto di espansione dell'oleodotto Keystone XL che dovrebbe trasportare più facilmente il petrolio estratto dalle sabbie bituminose dell'Alberta (Canada) fino alle città texane che si affacciano sul golfo del Messico. Pur non prendendo una posizione chiara, Obama ha dichiarato che a fare la differenza sulla concessione delle autorizzazioni sarà l'impatto netto che l'oleodotto avrà sul clima. Ovvero, se causerà più emissioni di quelle registrate oggi, il suo destino sarà segnato.