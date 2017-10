Cosa ha detto Obama al summit sulla green economy in Argentina

Era indiscutibilmente l'ospite d'onore e non ha tradito le attese. Il 6 ottobre Barack Obama è salito sul palco della Cumbre Economía Verde 2017, il summit sulla green economy che si è tenuto nella città di Cordoba, in Argentina. Di fronte a una platea gremita, ha tenuto un discorso sui cambiamenti climatici e sulle responsabilità di tutti, cittadini e imprese, nei confronti delle future generazioni. "Non possiamo condannare i nostri figli, e i loro figli, a un futuro di danni irreparabili – ha dichiarato –. Siamo la prima generazione a percepire l'impatto dei cambiamenti climatici, ma anche l'ultima a poter fare qualcosa di concreto su questi temi".

Nonostante Trump, non tutto è perduto

Il summit sulla green economy di Cordoba

Foto in apertura: Jamie McCarthy/Getty Images for Bill & Melinda Gates Foundation