Oggi il leopardo di Amur è meno solo

Fino a oggi si riteneva che ne esistessero poco più di trenta individui. Ma ora una ventata di ottimismo si diffonde fra biologi, naturalisti e chiunque ami la straordinaria varietà di vita del nostro pianeta. Nelle remote e selvagge foreste della Russia dell'est, nelle quali lupi, orsi e linci la fanno da padrone e l'uomo è fuori posto, una squadra del Wwf è riuscita a documentare la presenza di 12 esemplari di leopardo di Amur (Panthera pardus orientalis). L'eccezionale filmato è stato realizzato grazie alla tecnica di "trappola fotografica", il metodo principale per fotografare e riprendere le specie animali più elusive. Questo sistema consente di fotografare un soggetto senza il bisogno della presenza dell'operatore, alla fotocamera è associato un sensore in grado di scattare automaticamente al passaggio di un corpo. Negli ultimi sei anni il Wwf e l'Istituto russo per l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali (ISUNR) hanno monitorato l'habitat dell'animale con trappole fotografiche per censirne la popolazione. "Nei precedenti 5 anni siamo stati in grado di identificare tra i 7 e i 9 leopardi ogni anno, ma quest'anno è stato da record", afferma Sergei Aramilev, coordinatore del Wwf russo. "Possiamo attribuire questo risultato ai miglioramenti nella gestione delle riserve e agli sforzi per la conservazione dei leopardi". Il leopardo di Amur è ritenuto tra gli animali più minacciati del pianeta ed è il più raro di tutti i grandi felini. Distruzione dell'habitat e commercio di pellicce hanno portato questo animale sull'orlo dell'estinzione. Secondo le ultime stime sono presenti solo sei femmine in natura, questo significherebbe la fine della specie. È per questo che l'ultimo avvistamento restituisce fiducia. Diverse misure sono state prese da associazioni e istituzioni per evitare che questo carnivoro scompaia per sempre. Da anni gli ambientalisti effettuano campagne di sensibilizzazione sul valore della biodiversità e sull'importanza del leopardo nell'ecosistema. Sono state varate nuove e più severe norme contro il bracconaggio. È stato istituito un piano per la gestione della popolazione che consiste nella collaborazione fra gli zoo e le riserve che ospitano esemplari di leopardo di Amur per cercare di allevare un numero di cuccioli che possano in futuro ripopolare gli habitat originari. La difficoltà maggiore per la realizzazione del piano è trovare i 100 animali che gli studiosi ritengono indispensabili perchè il progetto abbia successo. Sergei Ivanov, vice primo ministro russo, ha annunciato la nascita di un nuovo parco nazionale e l'intensificazione dei programmi di conservazione per preservare questi grandi felini. La nuova riserva dovrebbe unire la riserva naturale Kedrovaya Pad con il vicino rifugio per la fauna selvatica Leopardovy. In un secondo momento sarà accorpata la riserva naturale cinese Hunchun, altro importante habitat dei leopardi Amur. "Il fatto che il numero di animali monitorati sia passato da 7 a 12 conferma che la creazione di un'area protetta transfrontaliera è l'idea giusta", sostiene il direttore del Wwf russo Yuri Darman. La scoperta suggerisce che la popolazione di leopardi di Amur è in crescita. Probabilmente, nel fitto della foresta, indifferente al tagliente gelo siberiano, questo fantasma maculato continuerà a vivere.