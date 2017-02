Gli oleodotti voluti da Trump, in realtà, cancellano posti di lavoro

Nel suo quarto giorno da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha ridato il via alla costruzione degli oleodotti Keystone XL e Dakota Access, che erano stati bloccati dal suo predecessore Barack Obama. Progetti che “sono in grado di aumentare posti di lavoro, far crescere l’economia, e contribuire all’approvvigionamento energetico degli Stati Uniti”, aveva immediatamente dichiarato il suo portavoce Sean Spicer. La realizzazione degli oleodotti “porterà alla creazione di 28mila posti di lavoro e tutte le strutture saranno prodotte in America, come ai vecchi tempi”, aveva rincarato la dose lo stesso Trump. Anche se si volesse per un attimo mettere da parte l’impatto ambientale, considerando soltanto gli effetti puramente economici, la realtà sarebbe comunque molto diversa. Come spiega un’approfondita analisi dell’antropologo Chip Colwell, per ogni nuovo posto di lavoro nelle costruzioni e dei combustibili fossili ne vengono distrutti altrettanti, in settori diversi.

La salvaguardia del territorio è un business

Oleodotti, la minaccia degli incidenti

Keystone XL: troppi rischi, pochi posti di lavoro

Dakota Access, il progetto inviso ai Sioux

Uno sviluppo economico diverso

